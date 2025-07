Marcus Rashford wechselt auf Leihbasis von Manchester United zum FC Barcelona

HQ

Der FC Barcelona hat versucht, einen neuen Stürmer zu verpflichten. Ihre erste Priorität war Nico Williams, der junge Spieler vom Athletic Club, Freund von Lamine Yamal und Teamkollege in der spanischen Nationalmannschaft, aber nach harten Verhandlungen behielt ihn der baskische Klub mit einem neuen Vertrag bis 2035, obwohl nur wenige glauben, dass er ihn vollständig erfüllen wird. Dann versuchten sie, Luis Díaz von Liverpool zu verpflichten, aber der Premier-League-Meister verlangte einen Preis, den Barça nicht erreichen konnte.

Jetzt scheint eine dritte, budgetfreundlichere Option ausgeschlossen zu sein: Marcus Rashford von Manchester United. Der englische Stürmer, der seine gesamte Karriere bei Manchester United verbracht hat, wurde in der zweiten Hälfte der letzten Saison an Aston Villa ausgeliehen, und der Verein hat nicht vor, ihn für die Zukunft zu behalten.

Der FC Barcelona und Manchester United haben einen Leihvertrag geschlossen: eine 12-monatige Leihe mit Kaufoption. Der englische Klub schätzt den Spieler auf 35 Millionen Euro, 30 Millionen Pfund.

Es wurde zwar noch keine offizielle Ankündigung gemacht, aber Bilder des Spielers am Flughafen von Barcelona wurden veröffentlicht und der Deal wurde am Wochenende schnell abgeschlossen. Mit United gewann Rashford zwei FA Cups und zwei EFL Cups sowie die UEFA Europa League 2017. Allerdings ist United in der Premier League stark abgestiegen, und Rashford passt nicht in die Pläne von Ruben Amorim.