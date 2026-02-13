Marco Rubio signalisiert eine "neue Ära" in der Geopolitik vor der Rede der Münchner Sicherheitskonferenz

HQ

US-Außenminister Marco Rubio hat gewarnt, dass die Welt in eine "neue Ära" der Geopolitik eintritt, während er nach Deutschland reist, um auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu sprechen. Rubio führt die US-Delegation beim ersten großen globalen Gipfel an, seit Präsident Donald Trump erneut mit der Annexion Grönlands gedroht hat – ein Schritt, der europäische Verbündete alarmiert und die Debatte über die Zukunft der NATO und der transatlantischen Beziehungen verschärft hat.

Vor seiner Rede sagte Rubio vor Reportern, dass sich die globale Dynamik rasch ändere und die Verbündeten ihre Rollen neu bewerten müssten. Seine Äußerungen kommen ein Jahr nachdem Vizepräsident JD Vance in München eine konfrontative Rede gehalten hatte, die die Beziehungen zu europäischen Führungspersönlichkeiten belastete. Bundeskanzler Friedrich Merz nutzte die diesjährige Eröffnung, um zu erneuertem Vertrauen zwischen Europa und den USA aufzurufen, während NATO-Generalsekretär Mark Rutte darauf bestand, dass transatlantische Anleihen trotz wachsender Unsicherheit weiterhin unerlässlich bleiben.

Die Tagesordnung der Konferenz umfasst den Krieg in der Ukraine, Spannungen mit China und Diskussionen über ein mögliches US-Iran-Atomabkommen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Europa aufgefordert, sich auf eine größere strategische Unabhängigkeit vorzubereiten, und die dänische Premierministerin Mette Frederiksen wird voraussichtlich Bedenken hinsichtlich der US-Rhetorik zu Grönland äußern. Mit rund 50 Staats- und Regierungschefs an Land wird der Gipfel weithin als Test dafür gesehen, ob das westliche Bündnis sich an den zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Druck anpassen kann...