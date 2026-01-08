Marco Rubio kündigt an, dass er sich nächste Woche mit dänischen Offiziellen treffen wird, um über Grönland zu sprechen

HQ

Der US-Außenminister Marco Rubio sagt, er werde nächste Woche mit dänischen Offiziellen über Grönland sprechen, da sich die Unruhe in der NATO über Präsident Donald Trumps erneute Drohungen ausbreitet, die Kontrolle über die arktische Insel zu übernehmen.

Die Gespräche wurden dringend von Dänemark und Grönland beantragt, nachdem hochrangige US-Beamte militärische Maßnahmen nicht ausschließen wollten. Auf die direkte Frage, ob Washington bereit sei, die NATO-Einheit zu riskieren, lehnte Rubio eine Beteiligung ab, sagte, Gespräche würden "nächste Woche" stattfinden, und betonte, dass die Präsidenten der Vereinigten Staaten stets militärische Optionen für die nationale Sicherheit behalten.

Marco Rubio // Shutterstock

Das Weiße Haus besteht darauf, dass Diplomatie Trumps bevorzugter Weg bleibt, hat aber bewusst vermieden, die Tür für Gewalt zu schließen. Beamte argumentieren, dass eine stärkere Kontrolle der Vereinigten Staaten über Grönland Amerikas Position gegen russische und chinesische Aktivitäten in der Arktis stärken würde.

Trump hingegen versuchte, die Nerven zu beruhigen, während er die Verbündeten kritisierte, indem er schrieb, die Vereinigten Staaten würden "immer für die NATO da sein", während europäische Staats- und Regierungschefs warnten, dass der Grönland-Konflikt zu einer der schwerwiegendsten transatlantischen Krisen seit Jahrzehnten geworden sei.