Marco Bezzecchi und Pedro Acosta, große Gewinner des ersten Moto Grand Prix des Jahres

Das erste MotoGP-Rennen der Saison endete mit einer weiteren dominanten Leistung von Marco Bezzecchi, der nun drei Grand Prix in Folge gewonnen hat (inklusive des Großen Preises von Portugal und Valencia der letzten Saison), und im Großen Preis von Thai über fünf Sekunden vor Pedro Acosta ins Ziel kam.

Allerdings ist es Pedro Acosta, der nach einem Rennen die Tabelle anführt, dank seines besseren Rückschlags im Sprintrennen und seines Comebacks vom sechsten auf den zweiten Platz im Rennen am Sonntag auf dem Chang International Circuit in Buriram. Raúl Fernández wurde Dritter und Jorge Martín, der sich von der Verletzungsserie der letzten Saison erholt hatte, belegte den vierten Platz beim ersten MotoGP ohne Ducati-Motorrad auf dem Podium seit dem Großen Preis von Großbritannien 2021, nach 89 Rennen.

Marc Márquez, Meister im letzten Jahr, holte beim Sprintrennen nur 9 Punkte, während der letztjährige Vizemeister Álex Márquez einen Sturz erlitt und die MotoGP-Saison 2026 mit 0 Punkten startet.

Die MotoGP findet in zwei Wochen statt, mit dem Brasilien-GP am 22. März.