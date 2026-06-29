Marco Bezzecchi nach einem schrecklichen Unfall bei DutchGP aus dem Krankenhaus entlassen

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MotoGP-Fahrer Marco Bezzecchi von Aprilia Racing erlitt beim DutchGP einen dramatischen Sturz, rutschte mehrere Meter und verlor bereits in Runde 4 das Gleichgewicht seines Motorrads, als er gegen Marc Márquez kämpfte. Der italienische Reiter wurde sofort zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, schien aber in Ordnung zu sein und war die ganze Zeit bei Bewusstsein.

Aprilia Racing hat inzwischen bestätigt, dass nach CT-Scans und radiologischen Untersuchungen im Krankenhaus keine Verletzungen festgestellt wurden, Bezzecchi aus dem Krankenhaus entlassen wurde und am selben Tag nach Italien reiste.

Da Bezzecchi das Rennen zum zweiten Mal in Folge nicht beendete, übernahm sein Aprilia-Teamkollege Jorge Martín die Führung in der MotoGP-Gesamtwertung mit sieben Punkten Vorsprung auf Bezzecchi, während Ai Ogura von Trackhouse (Aprilias Satellitenteam) als erster Japaner seit 2004 ein MotoGP-Rennen gewann.

Bezzecchi verließ die Niederlande mit dem Schrecken vor dem Unfall und der Frustration, weil er seine Leistung zum zweiten Wochenende in Folge nicht in Punkte verwandeln konnte. Doch die Hauptnachricht ist, dass er vor dem nächsten Rennen der Meisterschaft, dem Großen Preis von Deutschland am 12. Juli auf dem Sachsenring, fit sein wird.