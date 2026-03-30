Marco Bezzecchi gewinnt das fünfte MotoGP-Rennen in Folge und führt die Meisterschaft mit vier Punkten Vorsprung an

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Marco Bezzecchi von Aprilia Racing steht als Spitzenreiter für die MotoGP 2026, nachdem er die ersten drei Rennen der Saison 2026 gewonnen hat, darunter den Grand Prix der Vereinigten Staaten auf dem Circuit of the Americas. Es ist das erste Mal seit Marc Márquez im Jahr 2014, dass derselbe Fahrer die ersten drei Rennen der Saison gewinnt.

Hinzu zu den letzten beiden im Jahr 2025 sind es nun fünf Siege in Folge für den 27-jährigen Italiener, der bisher nie mehr als drei Rennen in einer Saison gewonnen hatte, und sein bestes Ergebnis in einer Saison war der dritte Platz.

Jorge Martín, Weltmeister 2024, wurde Zweiter, liegt aber nur vier Punkte hinter dem Italiener in der Gesamtwertung, nachdem er das Sprintrennen gewonnen hat – sein erster Sieg seit 2024 und nach einer langen Verletzungsserie in der letzten Saison. Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), Sieger im letzten Jahr, kletterte von der elften Position auf den fünften Platz, nachdem er eine Long-Lap-Strafe wegen seines Zwischenfalls mit Di Giannantonio im Sprintrennen befolgen musste.

MotoGP 2026 Wertung nach den USA (drei Rennen)



Marco Bezzecchi – 81 Punkte

Jorge Martín – 77 Punkte

Pedro Acosta – 60 Punkte

Fabio Di Giannantonio – 50 Punkte

Marc Márquez – 45 Punkte



Die MotoGP-Saison wird nun für fast einen Monat pausiert und kehrt am 26. April beim Großen Preis von Spanien zurück.