Marco Bezzecchi erfüllt seinen Traum, den Großen Preis von Italien zu gewinnen, und baut die Führung in der MotoGP aus

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Marco Bezzecchi führt weiterhin die MotoGP-Meisterschaft mit seinem ersten Sieg beim Großen Preis von Italien an. Der Aprilia-Fahrer erzielte seinen vierten Sieg in der MotoGP-Weltmeisterschaft dieser Saison, indem er seinen eigenen Teamkollegen Jorge Martín um 3,5 Sekunden schlug und die Führung in der Gesamtwertung auf 173 Punkte ausbaute. Für Bezzecchi war der Sieg in Italien ein wahr gewordener Traum.

Pecco Bagnaia, Sieger von drei Ausgaben des Großen Preises von Italien (2022-24), der seit dem Großen Preis von Japan im September 2025 keinen Grand Prix mehr gewonnen hat, erreichte nach dem Großen Preis von Katalonien den zweiten dritten Platz in Folge und verhinderte einen Hattrick von Aprilia, nachdem er Japans Oi Ogura in der letzten Runde geschlagen hatte.

Marc Márquez, der von einer Verletzung zurückkehrte, wurde Fünfter im Sprintrennen und Siebter im Rennen am Sonntag, was bestätigt, dass er sich gut erholt, auch wenn er vielleicht jede Chance aufgegeben hat, um seine Meisterschaft vom Vorjahr zu verteidigen.

Die MotoGP-Meisterschaft wird ohne Pause fortgesetzt, mit dem Ungarn GP am 5. und 7. Juni.