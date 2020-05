Märchenhafte Geschichte von The Girl of Glass anspielen

Heute zeigen wir euch ein sehr charmantes Point&Click-Adventure namens The Girl of Glass: A Summer Bird's Tale. Das Spiel sieht nicht nur sehr charmant aus, es verbindet auch einige spannende Elemente in sich. Zum einen erleben wir die märchenhafte Geschichte eines jungen Mädchen namens Kristal (die Gute soll sehr "zerbrechlich" sein), das dank eines jungen Mannes mehr über die Welt erfährt. Begleitet wird das alles von einer Erzählerstimme und rundenbasierten Taktik-Kämpfen, was sich ja nicht unbedingt ausschließt.

The Girl of Glass wurde vom Square Enix Collective bereits 2016 angekündigt, doch seitdem hat sich laut dem Entwickler Markus with Friends viel getan. Wenn ihr euch von dem niedlichen Abenteuer überzeugen wollt, könnt ihr euch hier die Demo anschauen. Im Sommer 2020 soll das Spiel auf Steam veröffentlicht werden.