Entwickler Alientrap hat kürzlich das Erscheinungsdatum des "Crafting-Adventures" Wytchwood enthüllt. Das Indie-Spiel, in dem ihr eine hoch verschuldete Hexe in einer gefährlichen 2,5D-Märchenwelt spielt, soll am 9. Dezember erscheinen. Seit wir euch den Titel vorgestellt haben, wurde das Game also ein bisschen zurückgeschoben, aber dafür dürft ihr nicht nur auf PC und der Playstation 4, sondern auch auf Nintendo Switch und Xbox One spielen.