Marc Márquez wird in der nächsten Saison aus Respekt vor seinem bisherigen Sponsor Red Bull kein Monster -Branding tragen

Marc Márquez, achtfacher Weltmeister, wechselt in der Saison 2025 zu einem anderen Team. Er wechselt zu Ducati, nachdem er zwischen 2013 und 2023 zehn erfolgreiche Jahre bei Honda verbracht hat, in denen er sechs MotoGP-Weltmeisterschaften und eine Saison 2024 mit Gresini gewonnen hat, wo er Dritter wurde.

2025 wird seine größte berufliche Veränderung seit langem sein, denn er schließt sich dem Ducati Lenovo Team an und wird Teamkollege von Francesco "Pecco" Bagnaia, zweifacher Weltmeister 2022 und 2023, Vizeweltmeister 2024. Eine Möglichkeit, seine "Komfortzone" zu verlassen, auch wenn er wusste, dass er ausnahmsweise nicht der Anwärter auf den Fahrertitel in seinem Team sein würde, was bedeutete, dass er möglicherweise arbeiten musste, um Pecco zum Sieg zu verhelfen.

Die größte Veränderung wird jedoch die "Trennung" zwischen dem 31-jährigen Spanier und Red Bull sein, seinem Sponsor seit seinen 125er-Jahren im Jahr 2009. Da er zu Ducati wechselt und das italienische Team ein Sponsoring mit Monster (Energy-Drink-Rivale von Red Bull) hat, darf Márquez sein Sponsoring nicht aufrechterhalten.

Aus Respekt vor der Marke hat Márquez jedoch bestätigt, dass er es nicht vermeiden wird, das Branding Monster zu tragen. Er sagte es gegenüber Servus TV bei einem Red Bull-Event in Salzburg (an dem auch Red Bull F1-Pilot Max Verstappen teilnahm).

"Es ist mein letzter Wettkampf mit ihnen. Ducati hat einen weiteren Sponsor, also können wir nicht weitermachen. Aus Respekt vor Red Bull werde ich in dieser Hinsicht keinen persönlichen Sponsor haben. Ich möchte mich bei der Red Bull-Familie bedanken und hoffe, dass wir Freunde bleiben können", sagte Márquez.

Die MotoGP-Zuschauer im nächsten Jahr werden auch ein neues Logo und eine neue Markenidentität vorfinden, auch wenn nicht jeder davon überzeugt ist...