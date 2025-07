Marc Márquez will nur noch Weltmeister werden, "kümmere mich nicht um Rekorde"

HQ

Die MotoGP-Meisterschaft wurde am vergangenen Wochenende mit dem GP von Tschechien fortgesetzt und ist auch für einen großen Teil des Sommers abgeschlossen: Der Wettbewerb wird erst am 15. und 17. August in Österreich zurückkehren. Es überrascht nicht, dass Marc Márquez das Rennen gewann und seine Dominanz in der Meisterschaft mit 381 Punkten ausbaute, 120 mehr als sein nächster Verfolger (und jüngerer Bruder) Álex Márquez. Jorge Martín wurde bei seinem Comeback nach seinen zahlreichen Unfällen Siebter und gewann seine ersten neun Punkte in der Meisterschaft.

Márquez' Sieg ist bemerkenswert, denn er war der erste Ducati-Fahrer, der fünf Grand Prix in Folge gewann. Bei noch zehn ausstehenden Rennen, nachdem er acht der letzten 12 Grand Prix gewonnen und 11 Sprintsiege errungen hat, könnte er in diesem Jahr noch weitere Rekorde aufstellen. Der 32-jährige Fahrer sagt jedoch, dass er sich nur auf eine Sache konzentriert.

"Für mich ist die oberste Priorität und die einzige Priorität, die Meisterschaft zu gewinnen. Und jetzt versuche ich immer, ehrlich zu sprechen. Ich habe 10 Rennen, in denen ich die gleiche Mentalität beibehalten muss, in denen das Team den gleichen Sprint beibehalten und versuchen muss, unser Maximum herauszuholen", sagte Márquez. "Aber die Rekorde sind mir egal. Ich will einfach nur wieder Weltmeister werden" (via Motorsport).

Márquez' brillante Saison kommt fünf Jahre nach einer Verletzung, die seine Karriere beendete, und viele dachten, dass er sich nie wieder erholen würde. Aber nach einem großen Comeback im letzten Jahr, bei dem er Dritter wurde, hat er keinen Rivalen die Wahl gelassen, vor allem seinem Ducati-Teamkollegen Pecco Bagnaia, der seinen Frust über sein Motorrad nicht abschütteln kann...