Marc Márquez unterzieht sich zwei Operationen und plant, Ende Mai zum Großen Preis von Italien zurückzukehren

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Marc Márquez sieht, wie seine Chancen, die MotoGP-Krone zu verteidigen, Woche für Wochenende zerbrechen, und nun könnte sein Kampf für diese Saison nach fünf Rennen wieder wettbewerbsfähig werden... und am Samstag verunfallte er, was eine Operation erforderte und ihn dazu zwang, den Großen Preis von Katalonien am nächsten Wochenende zu verpassen.

Marc Márquez wurde am Sonntag operiert, brach sich den Fuß, und gleichzeitig wurde er wegen einer früheren Schulterverletzung operiert. Márquez hatte geplant, diese Operation nach dem Großen Preis von Katalonien am nächsten Wochenende durchführen zu lassen, aber da er dieses Rennen verpassen wird, entschied er sich für beide Operationen gleichzeitig.

Beide Operationen waren erfolgreich: Das medizinische Team stabilisierte den Bruch im fünften Metatarsal seines rechten Fußes und entfernte dann zwei Schrauben sowie ein Knochenfragment von einer früheren Latarjet-Operation (im Dezember 2019), das sich verschoben hatte, wodurch der Radialnerv in seiner Schulter komprimiert wurde und ihm seit seinem Unfall beim Großen Preis von Indonesien im Oktober 2025, der seine Saison vorzeitig beendete, erneut Schmerzen verursachte (nachdem er zum Meister gekrönt wurde).

Marc Márquez strebt an, für den Großen Preis von Italien am 29. und 31. Mai wieder fit zu sein.

MotoGP-Wertung nach dem Großen Preis von Frankreich

Marco Bezzecchi führt mit 128 Punkten, hat aber nach seinem Doppelsieg in Le Mans Jorge Martín mit 127 Punkten Rückstand gegeben. Die nächsten zwei Besten sind weit dahinter, die nächsten beiden weit dahinter, mit Fabio Di Giannantonio auf dem dritten Platz mit 84 Punkten, Pedro Acosta mit 83 Punkten und Ai Ogura auf dem fünften Platz mit 67 Punkten, nachdem sie als erster japanischer Sieg seit 14 Jahren ein Podium erreicht hatten.

Raúl Fernández ist mit 62 Punkten Sechster, gefolgt von den Márquez-Brüdern: Marc Siebter mit 57 Punkten und Álex Márquez mit 55 Punkten, trotz eines Podiumsplatzes und eines Sieges beim Großen Preis von Spanien in Jerez.