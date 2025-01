Marc Cherry über The Real Housewives: Eine Prise Neid für das Bravo-Franchise

HQ

Marc Cherry, der Kopf hinter Desperate Housewives, teilte kürzlich seine Gedanken über die Bravo-Reality-Serie The Real Housewives mit, die von seiner bahnbrechenden Dramedy inspiriert wurde. Cherry ist zwar nicht verärgert über den Erfolg der Reality-Show, aber er gibt zu, dass es einen Hauch von Neid gibt. In einem kürzlichen Interview mit People räumte Cherry ein, dass sich das Franchise von Bravo zu einem Kraftpaket entwickelt hat, das seit fast zwei Jahrzehnten mit unzähligen Spin-offs und internationalen Adaptionen floriert. Er sieht den anhaltenden Erfolg als einen "Zug, der immer weiter tuckert" und kann nicht anders, als die Produzenten zu bewundern, die es geschafft haben, ihn am Laufen zu halten.

Cherrys eigene Show, Desperate Housewives, wurde zwischen 2004 und 2012 acht erfolgreiche Staffeln lang ausgestrahlt und erzählte die Geschichten von Frauen in der fiktiven Wisteria Lane. Das Real Housewives-Franchise, das 2006 mit der Orange County-Ausgabe startete, verfolgte ein ähnliches Thema, aber mit echten Frauen. Cherry gibt zwar zu, dass die Serien Ähnlichkeiten haben, aber er ist nicht verbittert darüber. Tatsächlich sieht er die Fähigkeit des Franchise, immer wieder neue Staffeln zu produzieren, als Beweis für sein Durchhaltevermögen.

Trotz seiner Bewunderung bereut Cherry das Ende von Desperate Housewives nicht, obwohl er zugab, dass die kurze Bearbeitungszeit für jede Episode in späteren Staffeln dazu führte, dass sich der Job eher anfühlte, als würde man "in den größten Pool aller Zeiten geworfen". Er deutete auch an, dass er ein Reboot anders angehen würde, aber nur, wenn es einen starken künstlerischen Grund gäbe, die Welt von Wisteria Lane noch einmal zu besuchen. Würdest du dir ein Reboot von Desperate Housewives ansehen, wenn Marc Cherry mit einer frischen Wendung zurückkehrt?