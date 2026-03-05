Marathon wurde für PlayStation 4 und Xbox One altersfreigegeben

HQ

Heute ist der Starttermin von Marathon, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint. Aber jetzt weisen aufmerksame Resetera-Nutzer darauf hin, dass es vielleicht auf mehr Plattformen kommt, und wir sprechen nicht von der Switch 2.

Die ESRB-Website (das amerikanische Pendant zu PEGI) berichtet, dass das Spiel von der ESRB "T for Teen mit animiertem Blut, Sprache und Gewalt" für die Plattformen "Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series" bewertet wurde. Mit anderen Worten, es klingt so, als könnte es auch auf Konsolen der letzten Generation erscheinen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens steht das noch auf der Website, daher wissen wir nicht, ob es ein Fehler ist oder ob Marathon tatsächlich auf die älteren Konsolen kommt. Allerdings ist es kein technisch hochentwickeltes Spiel, und Bungies vorheriger Titel Destiny 2 ist für die älteren Konsolen erhältlich, sodass es nicht völlig unvernünftig ist.

Wärst du an Marathon interessiert, wenn es für PlayStation 4 oder Xbox One veröffentlicht würde?