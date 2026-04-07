Marathon wird von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften entfernt und erhält ab 2030 eine eigenständige Meisterschaft

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World Athletics hat angekündigt, dass der Marathon und alle anderen Formen des Langstreckenlaufs auf der Straße nicht mehr Teil der Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind, und stattdessen wird 2030 eine neue eigenständige Meisterschaft namens World Athletics Marathon Championships geschaffen, die jährlich mit Männern und Frauen stattfindet, die in wechselnden Jahren antreten.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 (Peking) und 2029 werden die letzten sein, bei denen Marathon Teil des Kalenders ist. Im Jahr 2030 werden die ersten Weltmeisterschaften im Leichtathletik-Marathon stattfinden, und es wird erwartet, dass sie in Athen stattfinden werden, wo die Disziplin vor über 2.500 Jahren gegründet wurde, um die erste Ausgabe des Wettbewerbs zu markieren. Die Weltmeisterschaften im Straßenlauf werden weiterhin als eigenständige jährliche Veranstaltung stattfinden.

Sebastian Coe, Präsident von World Athletics, erklärte, dass diese Änderung vorgenommen wurde, um "eine eigene globale Feier des Marathonlaufs zu schaffen", und freut sich, dies in einem Rahmen zu haben, der "sein Erbe ehrt und gleichzeitig eine moderne Meisterschaft formt, die das Ausmaß und den Geist der globalen Laufgemeinschaft widerspiegelt".