Marathon wird beim Start im März eher wie ARC Raiders sein

PlayStation hat viele von uns beunruhigt, als sie vor einigen Jahren einen starken Fokus auf Live-Service-Spiele angekündigt haben, daher war es keine Überraschung, dass Bungie bei der Enthüllung des neuen Marathon im Jahr 2023 nicht genau den gewünschten Hype sah. Die Lage ist nur noch schlimmer geworden, da Plagiat, ein enttäuschender Alpha-Test, der Hype um ARC Raiders und weitere Leute dazu brachte zu sagen, Marathon wäre "ein weiterer Concord", wenn er wie geplant im September gestartet würde. Dann ist es durchaus verständlich, dass Bungie beschlossen hat, das Spiel auf das erste Quartal 2026 zu verschieben und große Veränderungen zu versprechen. Seitdem sind sie sehr ruhig, aber es ist Zeit, das Jahr positiv zu beenden.

Bungie hat ein neues Video und einen neuen Blog veröffentlicht, in dem uns mitgeteilt wurde, dass Marathon irgendwann im März 2026 starten wird, und bestätigt die Gerüchte über 39,99 Dollar.

Die beste Nachricht ist, dass das Spiel jetzt viel besser aussieht und klingt. Um es kurz zu machen: Die Entwickler haben Marathon bodenständiger, rauer und vielfältiger gestaltet. Dazu gehören detailliertere, bewohnte Karten, die Einbindung von Proximity-Chats, anspruchsvollere Gegner, Leichen, die in der Welt bleiben, und mehr, das es eher wie ARC Raiders und andere Top-Spiele des Extraction-Shooter-Genres wirken lässt.

All das drehte sich um Bungies erstaunliche Steuerung und Gefühl: die Möglichkeit, Solo-Matches zu spielen, verbesserten Audio, mehrere Belohnungsmöglichkeiten für das Spielen und Anpassungsmöglichkeiten. Vorher war ich überhaupt nicht interessiert, aber das gibt mir Hoffnung, dass Bungie uns im März etwas Interessantes bieten könnte. Was denkst du?