Marathon Spielerzahlen steigen nach dem Start des PvE-Modus Vault Breaker an

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Jetzt, wo Destiny 2 den Weg des Dodos geht und Bungie alles in die Körbe von Marathon legt, bleiben Fans des Entwicklers vor der Wahl: Wechseln sie zum Extraction-Shooter oder lassen sie Bungie endgültig zurück? Bungie ist sich der Situation, in der sich viele Fans befinden, offensichtlich einigermaßen bewusst, was zweifellos ein beitragender Grund dafür ist, dass Marathon auch den Weg des PvE-Gameplays einschlägt und Modi bietet, in denen Spieler nur gegen computergesteuerte Gegner und nicht gegen andere Menschen antreten.

Dies wurde Anfang dieser Woche eingeführt, als der zeitliche Vault Breaker-Modus eingeführt wurde, und offensichtlich hat er die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen, da sich die Steam-Spielerzahlen für Marathon am Starttag des Modus effektiv verdreifachten.

Laut SteamDB erreichte Marathon am 21. Juli, als Vault Breaker erschien, seinen Höchststand bei knapp 15.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam (der Plattform, auf der die Mehrheit der Spieler zu spielen scheint), was ein positives Zeichen für den ansonsten kämpfenden Extraction-Shooter ist. Das Hauptproblem ist, dass dieser Höhepunkt etwas von kurzer Dauer zu sein scheint, da er etwa 36 Stunden später mit weniger als 10.000 Spielern seinen Höhepunkt erreicht hat und die Entwicklung wieder sinkt.

Klar ist, dass es ein Publikum gibt, das verzweifelt nach mehr von Bungie entwickelten PvE-Erlebnissen sucht, aber wird Marathon diese Antwort sein? Bisher scheint das unwahrscheinlich. Vielleicht hat ein neuer Spielleiter trotzdem Ideen, um das zu korrigieren...