Marathon soll beim Start 40 Dollar kosten - 60 Dollar für Deluxe

Das Spiel sollte ihr großes Comeback und ihre "Rückkehr zur Form" im Zuge des immer unbeliebter werdenden Destiny 2 sein. Aber wie die meisten von euch, die in den letzten Monaten die Neuigkeiten hier bei Gamereactor verfolgt haben, wissen, ist bei der Entwicklung im Grunde alles schief gelaufen. Von gestohlenen Kunstwerken über Führungskräfte, die vom Spielfeld flüchteten, bis hin zu einem Beta-Test, der große Probleme hatte, Spieler anzuziehen.

Im Internet wurde darüber spekuliert, ob das Spiel "tot bei der Ankunft" sein würde, ähnlich wie beim Concord-Fiasko. Zumal zuvor angekündigt worden war, dass Marathon Geld kosten würde, und es im Gegensatz zu vielen Giganten des Genres nicht möglich sein würde, einfach einzusteigen, ohne das Portemonnaie zu öffnen. Eine Tatsache, die viele für tot halten, ist gleichbedeutend damit, das Spiel für tot zu erklären.

Aber die Hoffnung lebt weiter, und nachdem Sony angekündigt hatte, dass sich dieMarathon verzögern würde, hat Bungie hart daran gearbeitet, das leckende Schiff zu steuern. Und obwohl wir immer noch nicht genau wissen, wann Marathon veröffentlicht wird, sind jetzt Informationen darüber durchgesickert, wie viel die verschiedenen Versionen des Spiels kosten werden. Dies könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Veröffentlichung näher sein könnte, als wir denken - wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres.

Berichten zufolge wird die Standard-Edition 40 Dollar kosten, und wenn Sie sich die Deluxe-Version leisten möchten, müssen Sie fast 60 Dollar ausgeben. Letzteres wird einige zusätzliche Goodies enthalten, darunter ein Schiff aus Destiny, Skins und einige Gadgets, die im Spiel verwendet werden können. Darüber hinaus wird auch eine Handvoll sogenannter Season-Pass-Token in der Deluxe-Version enthalten sein - im Wert von etwa 30 US-Dollar. Wofür genau diese verwendet werden, steht auf einem anderen Blatt.

Der Leak verrät auch, dass Bungie einen Season Pass plant, der sich ganz auf Skins und andere visuelle Upgrades konzentriert, also nichts, was dir einen Vorteil im Spiel verschafft, aber der es dir ermöglicht, dich ein wenig mehr von der Masse abzuheben. Dieser Season Pass wird laut dem Leaker etwa 10 Dollar kosten und die Person behauptet auch, dass Marathon beim Start insgesamt 28 Waffen enthalten wird. Von automatischen Karabinern bis hin zu Maschinengewehren, Schrotflinten und mehr.

Wie immer sollte man dies mit Vorsicht genießen, aber der Preis von 40 Dollar für Marathon steht ganz im Einklang mit früheren Spekulationen. Die große Frage ist, ob viele Leute bereit sein werden, für das Spiel zu bezahlen, wenn es so viele etablierte kostenlose Alternativen im gleichen Genre gibt. Als nächstes steht eine geschlossene technische Beta für Marathon an, die vom 22. bis 27. Oktober läuft und Bungie hoffentlich nützliches Feedback geben wird.

Was denken Sie über die Preisgestaltung? Sind 40 Dollar einfach zu viel und planen Sie, das Spiel zu kaufen?