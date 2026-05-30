Marathon Schauspieler versteht nicht, warum Gamer "hoffen, dass etwas scheitert"

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Elias Toufexis, Star von Bungies Marathon, versteht nicht, wie manche Spieler stundenlang auf den Niedergang eines Titels hoffen können. Während er es in Ordnung findet, wenn Leute mit ihrem Portemonnaie abstimmen und sich weigern, ein Spiel zu kaufen, wenn es sie nicht interessiert, sieht Toufexis keinen Grund, warum du darüber hinausgehen solltest, indem du Memes machst und GIFs unter Online-Posts postest, um noch mehr Hass zu provozieren.

"Ich habe einen Typen gesehen, der sagte, ich will nicht ins Detail gehen, aber er sagte nur: 'Ich hoffe, Bungie scheitert wegen der woken, linken Ideologie.'" Und ich sage: 'Ich arbeite mit vier weißen Männern und zwei weißen Frauen. Ich verstehe das nicht. Woher hast du das?' " sagte Toufexis dem PC Gamer in einem kürzlichen Interview.

"Ich verstehe, dass Bungie ein Spiel gemacht hat, Destiny 2, das die Leute geliebt haben, und dann dachten sie irgendwie: 'Wir legen das auf Eis und arbeiten an Marathon.' Die Leute waren deswegen verärgert. Cool, spiel nicht Marathon. Das ist in Ordnung, sprich mit deinem Portemonnaie, das ist in Ordnung", fuhr er fort. Allerdings zieht er eine Grenze, wenn es scheint, als würde jemand sich darauf fixieren, ein Spiel zu hassen. "Das Leben ist so kurz, Mann. Hör einfach sechs Stunden lang auf, Memes unter Dingen zu twittern", sagte Toufexis.

Hass ist in den letzten Jahren online immer verbreiteter geworden. Während Spieler zwischen "woke"-Spielen und denen, die sie bereit sind, woke-Elemente zu ignorieren, trennen, gibt es alle ein bis zwei Monate einen neuen Boxsack. Viele Live-Service-Spiele landen in dieser Rolle, denn aufgrund des allgemeinen Desinteresses des Publikums ist es leicht, ein Spiel zu kritisieren, das in wenigen Monaten eingestellt werden könnte. Hoffentlich ändern sich die Einstellungen, aber Hass bleibt vorerst eine konstante Präsenz im Internet.