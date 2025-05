Marathon Saga geht weiter: Ex-Entwickler behauptet: "Bungie-Führung muss entkernt werden"

HQ

Die Erfolgshoffnungen von Marathon erscheinen von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Was als ehrgeiziger und erwarteter Neustart einer der ältesten IP von Bungie begann, hat sich seitdem fast täglich zu Kontroversen entwickelt. Wenn es sich nicht um gestohlene Kunstwerke handelt, handelt es sich um Berichte über einen sehr giftigen Arbeitsplatz und schlechte Arbeitsbedingungen, was jetzt noch mehr ehemalige Entwickler kommentiert haben.

In einem Beitrag auf Bluesky, der von The Game Post aufgegriffen wurde, hat sich ein ehemaliger Bungie-Mitarbeiter, bekannt als "Spirited", geoutet und gesagt, dass er "mit denen mitfühlt, die noch im Studio sind", weil "die Arbeit mit der technischenMarathon Führung extrem giftig und demütigend war". Sie schließen mit den Worten, dass "die Bungie-Führung komplett ausgeweidet werden muss".

Dies geschieht auch, da die ehemalige Community-Managerin bei Bungie, Liana Ruppert, sich an X gewandt hat, um einen Bericht zu kommentieren, der die Aussage von Spirited aufgreift, wobei Ruppert hinzufügt: "Es gibt viele von uns, die ihre Stimme erheben, niemand, der arbeitet oder für den gearbeitet hat, spricht sich gegen ein großes Unternehmen aus, es sei denn, es gibt einen guten Grund dafür."

Ruppert fährt fort: "Ihr könnt sauer auf mich sein, so viel ihr wollt, und sagen, ich sei unprofessionell, aber ihr macht euch selbst etwas vor, wenn ihr denkt, dass ich der Einzige bin, der sich zu Wort meldet. Ich habe mich in 22 Jahren, in denen ich in der Spielebranche arbeite, noch nie öffentlich gegen ein Unternehmen ausgesprochen, für das ich gearbeitet habe. Vielleicht, nur vielleicht, gibt es einen Grund dafür."

Marathon wird derzeit für den 23. September erwartet, aber mit der ständigen Kontroverse und den mittelmäßigen Eindrücken von denen, die das Spiel gespielt haben, muss man sich fragen, ob dieses Datum bestehen bleibt.