Marathon s zweite Staffel beginnt am 2. Juni

HQ

Macht euch bereit, Marathon Spieler. In weniger als drei Wochen wird Bungies Extraction-Shooter seinen allerersten saisonalen Reset, bei dem der Fortschritt effektiv zurückgesetzt wird und allen Spielern ein leeres Blatt zur Verfügung steht. Dieses Event findet zu Beginn jeder neuen großen Saison statt, wobei die erste Post-Launch-Saison am 2. Juni erscheint.

Ja, Staffel 2 steht bevor, und obwohl Bungie noch nicht genau bestätigt hat, was die zweite Staffel des Spiels bieten wird, wird uns gesagt, wir sollen die verbleibende Zeit der laufenden Staffel nutzen, in der Bungie die Rate-Map-Events erhöht hat und die Schlüssel für verschlossene Räume fallen, während die UESC-Präsenz auf Tau Ceti IV ausgeweitet hat. Cryo Archive wird zunehmend verfügbar, und auch die Erfahrungszuwächse für Fraktionen werden erhöht.

Was in Staffel 2 zurückgesetzt werden soll, erklärt Bungie: "Diese Zurücksetzungen beinhalten Dinge im Zusammenhang mit dem Spielfortschritt; du behältst deine Erfolge, den nicht-saisonalen Codex-Fortschritt und die kosmetischen Gegenstände."

Eine praktische Liste wurde ebenfalls bereitgestellt, damit Sie genau wissen, was vom Saison-Reset betroffen ist und was nicht:

Beeinflusst durch den Saison-Neustart:



Runner-Level



Ranglistenstufe



Fraktionsstufe und Upgrades



Credits und andere Währungen (Ausnahmen: LUX und SILK)



Alle Gegenstände in deinem Inventar und Tresor



Käufe, die durch Schemas freigeschaltet werden



Nachrichten, Belohnungen und zurückgegebene Gegenstände in deinem Briefkasten



Prioritätsverträge (Ausnahme: erster Vertrag für jede Fraktion)



Ausrüstungsverleihende saisonale Codex-Einträge für Runner Level und Ranked



Nicht vom Saisonreset beeinflusst:



Kosmetische Gegenstände und Waffen, die in Staffel 1 freigeschaltet und eingelöst wurden



Codex-Herausforderungen, einschließlich Teilfortschritt (außer Runner- und Ranglistenstufen): Kampf, Talente, Beute, Karte, Läufer, Titel



Fraktionsfreischaltungen: Der Zugang zu jeder zuvor freigeschalteten Fraktion bleibt erhalten; Keine Notwendigkeit, Verbindungsverträge zu wiederholen.



Anfangsprioritätsverträge: Der Abschlussstatus des ersten Vertrags für jede Fraktion bleibt erhalten



LUX- und SILK-Bilanzen



Fortschritt im Belohnungspass



Was Staffel 2 betrifft, so bringt sie eine neue Zone namens Night Marsh, eine neue Runner-Hülle, neue Waffen, eine Möglichkeit zur Anpassung der Runner-Shell-Werte, schnellere Fraktionsfortschritte, Änderungen der Lebensqualität und mehr. Die vollständige Enthüllung der zweiten Staffel ist am 25. Mai zu erwarten.