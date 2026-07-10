Marathon s Probleme gehen weiter: Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler fiel an Steam an zwei verschiedenen Tagen in dieser Woche unter 1.000

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Als Marathon erschien, sorgte es nicht wirklich für einen riesigen Aufschwung, da Bungies Extraktions-Shooter zwar ordentliche Spielerzahlen brachte, aber nichts Welterschütterndes. Die Hauptsorge schien zu sein, dass das Spiel hauptsächlich von PC-Nutzern gespielt wurde, und trotz dieser Situation erreichte es beim Debüt nie einmal 100.000 gleichzeitige Spieler. Zum Vergleich: The Binding of Isaac hat so ein Album kürzlich hauptsächlich aus Spaß zerstört.

Dennoch, im Namen der Marathon Seite, solange das Spiel eine gesunde und konstante Spielerschaft hat, würde es wahrscheinlich als stabil und sicher gelten, aber das hat sich noch nicht wirklich gebildet, zumindest wenn man sich die Steam-Zahlen anschaut.

Nach dem Start ist die Steam-Spielerzahl, wie von SteamDB diktiert, kontinuierlich zurückgegangen, mit einem Sprung, als Staffel 2 Anfang Juni startete. Dieser Sprung war jedoch nur von kurzer Dauer, und die neuesten Daten zeigen, dass die Zahl Marathon in dieser Woche bei zwei verschiedenen Gelegenheiten unter 1.000 gleichzeitige Spieler auf Steam gefallen ist, wobei der niedrigste Wert 641 Spieler am 7. Juli und der andere 822 Spieler am 9. Juli betrug.

Ein weiterer Hauptpunkt ist, dass die durchschnittliche Spielerzahl offenbar 4.000 ist, mit einem 24-Stunden-Höchststand von 7.547. Aber die Daten zeigen auch, dass die Spielerzahl langsam zurückgeht...

Auch dieses Problem wird noch verschärft, wenn der frühere Bericht zutrifft, dass die Mehrheit der verkauften Marathon Exemplare tatsächlich auf dem PC verfügbar ist, da dies dann darauf hindeuten würde, dass die Konsolenspielerzahlen etwa ein Drittel dessen betragen, was Steam zeigt. So oder so sieht es nicht gut aus für Bungies Extraktions-Shooter.