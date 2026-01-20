Marathon s limitierter DualSense-Controller ist ohne Zweifel ein Umwerfen

HQ

Gestern wurde bestätigt, dass Bungie s Marathon endlich im März erscheinen wird. Nach einigen Rückschlägen, die dazu führten, dass das Spiel verschoben und verschoben wurde, ist der Shooter nun bereit für seinen Erscheinen, mit etwas mehr als sechs Wochen Veröffentlichung und geplant für den 5. März.

Doch wenn der Tag kommt, an der man wieder in die sehr langjährige Serie (die seit 30 Jahren ruht) zurückzukehren, wird sie auch durch die Veröffentlichung einer limitierten DualSense Controller-Veröffentlichung basierend auf dem Titel unterstützt werden. Und Junge, ist das ein Wunder.

Der Controller kommt in Weiß mit grünen und schwarzen Akzenten, die zur Farbpalette von Marathon passen, und sieht wirklich wie eine coole Ergänzung für eure Sammlung aus, besonders für diejenigen, die sich auf Bungie s nächstes Projekt freuen.

Der Controller selbst wird bald am 29. Januar für den Preis von £74,99/€84,99 vorbestellt werden können, wobei der offizielle Starttermin dann auf den 5. März angesetzt ist, begleitet von Marathon. Für einen Eindruck davon, was dieser Controller zu bieten hat, sehen Sie sich den untenstehenden Trailer an.

Freust du dich auf Marathon ?