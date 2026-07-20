Marathon s Game Director tritt zurück und hat bereits einen "sehr fähigen" Nachfolger genannt.

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Die Schläge scheinen einfach immer weiter zu kommen für Marathon. Nachdem der Extraction-Shooter auf Steam (scheinbar der bevölkerungsreichsten Plattform) in letzter Zeit häufig extrem niedrige Spielerzahlen veröffentlicht hat, verlässt nun auch einer seiner wichtigsten und wichtigsten Namen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien hat Spielleiter Joe Ziegler angekündigt, dass er von der Rolle zurücktritt und Bungie sogar verlässt. Die genaue Art des Abschieds wird nicht genannt, noch gibt es eine eindeutige Bestätigung, wo wir Ziegler als Nächstes sehen werden, aber es wurde gesagt: "Ich werde mich woanders auf den Weg zu etwas Neuem machen und dich bald informieren, wo und was."

Was Bungie und Marathon betrifft, wurde ein neuer Spieldirektor angekündigt, der "sehr fähige" Del Chafe III, der das Spiel in Partnerschaft mit der Kreativdirektorin Julia Nardin leiten wird.

Ziegler teilt das Vertrauen darin, dass das Duo erfolgreich sein wird, Marathon zu führen, und erklärt: "Beide haben eine starke Führungsrolle für das Team übernommen und sind bereit, Marathon mit einer noch besseren und strahlenderen Zukunft ins nächste Kapitel zu führen. Ich bin stolz auf sie und freue mich darauf, zu sehen, wie sie die Zukunft dieser verrückten kleinen Welt, die wir gemeinsam erschaffen haben, leiten."

Das Team vonMarathon Bungie hat ebenfalls eine Erklärung veröffentlicht, in der es Ziegler für seine "Führung und seine Beiträge über die Jahre" dankt und gleichzeitig darauf hinweist, dass diese Änderung die Pläne zur "Transparenz" und "Gesprächsfluss" nicht beeinträchtigen wird. Die nächste Station ist das Mid-Season 2-Update, aber bald wird das Team auf "Staffel 3 und die Zukunft von Marathon " blicken.