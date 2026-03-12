Gamereactor

Marathon

Marathon s erstes Turnier findet an diesem Wochenende statt

Es wird ein auf Schöpfer fokussiertes Event sein, bei dem sechs Teams gegeneinander antreten, um den Tau Ceti Cup zu gewinnen.

Marathon feiert heute sein einwöchiges Jubiläum und da das Spiel nun seit sieben Tagen in den Händen der Fans ist, interessiert euch vielleicht, was Bungies vollständige Pläne dafür sind.

Wenn man sich an diese Entwicklung orientiert, könnte Marathon ein Spiel mit einem stärkeren Esports-Thema werden, da bekannt wurde, dass am kommenden Wochenende der Tau Ceti Cup ausgerichtet wird, bei dem es sich um ein Influencer-Turnier handelt, bei dem sechs Dreier-Teams gegeneinander antreten, um eine maßgeschneiderte Marathon Jacke zu gewinnen.

Die Veranstaltung findet am 14. März statt und beginnt um 18:00 GMT/19:00 Uhr MEZ. Das Format fordert die sechs Teams auf, um die meiste Gunst einer jeweiligen Fraktion zu kämpfen, wobei sie für das Eliminieren hochrangiger Ziele, das Besiegen der Gegner und das Überleben belohnt werden.

Was die Teams angeht, kannst du diese unten sehen.

Team BurntPeanut


  • Die verbrannte Erdnuss

  • Gingy

  • HutchMF

Team Aztecross


  • Aztecross

  • Symfuhnie

  • Trey24k

Team Shroud


  • Leichenttuch

  • LVNDMARK

  • Just9n

Team Bearki


  • Bearki

  • DeadlySlob

  • Aspen

Team Jour_du_Grenier


  • Jour_du_Grenier

  • Tonto

  • Shisheyu

Team Rubius


  • Rubius

  • IloJuan

  • TheGrefg

Für die Fans gibt es Twitch-Drops für das Event, mit einem Profilemblem, Hintergrund und einem Waffenaufkleber auf den Karten.

Marathon

