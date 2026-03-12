Marathon s erstes Turnier findet an diesem Wochenende statt

HQ

Marathon feiert heute sein einwöchiges Jubiläum und da das Spiel nun seit sieben Tagen in den Händen der Fans ist, interessiert euch vielleicht, was Bungies vollständige Pläne dafür sind.

Wenn man sich an diese Entwicklung orientiert, könnte Marathon ein Spiel mit einem stärkeren Esports-Thema werden, da bekannt wurde, dass am kommenden Wochenende der Tau Ceti Cup ausgerichtet wird, bei dem es sich um ein Influencer-Turnier handelt, bei dem sechs Dreier-Teams gegeneinander antreten, um eine maßgeschneiderte Marathon Jacke zu gewinnen.

Die Veranstaltung findet am 14. März statt und beginnt um 18:00 GMT/19:00 Uhr MEZ. Das Format fordert die sechs Teams auf, um die meiste Gunst einer jeweiligen Fraktion zu kämpfen, wobei sie für das Eliminieren hochrangiger Ziele, das Besiegen der Gegner und das Überleben belohnt werden.

Was die Teams angeht, kannst du diese unten sehen.

Team BurntPeanut



Die verbrannte Erdnuss



Gingy



HutchMF



Team Aztecross



Aztecross



Symfuhnie



Trey24k



Team Shroud



Leichenttuch



LVNDMARK



Just9n



Team Bearki



Bearki



DeadlySlob



Aspen



Team Jour_du_Grenier



Jour_du_Grenier



Tonto



Shisheyu



Team Rubius



Rubius



IloJuan



TheGrefg



Für die Fans gibt es Twitch-Drops für das Event, mit einem Profilemblem, Hintergrund und einem Waffenaufkleber auf den Karten.