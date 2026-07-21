Marathon s "erster experimenteller PvE-Modus" erscheint heute; Vault Breaker bringt "Roguelite-Fortschritt"

HQ

Es gab viele Berichte, die darauf hindeuteten, dass Marathon in den Bereich des PvE-Gameplays einsteigen wollte – eine etwas ungewöhnliche Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Bungie Destiny 2 in der Hand hatte und den Titel zugunsten seines PvPvE-Extraktions-Shooters eingestellt hatte.

Ungeachtet dessen wurde dieser erste Ausflug ins PvE nun enthüllt. Er heißt Vault Breaker und ist Marathon s "erster experimenteller PvE-Modus", der im Cryo Archive spielt und die Spieler entweder allein, als Paar oder als Trio durch "UESC-Horden, Tresor-Sicherheitsmaßnahmen... und sogar den Compiler."

Uns wird gesagt, dass der Modus "Roguelite-Fortschritt" nutzt und dass es keinerlei gegnerische Spieler geben wird, was ein sehr einzigartiges Erlebnis ergibt im Vergleich zu dem, was Marathon bisher bisher geboten hat.

Was den Start von Vault Breaker betrifft, so handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Spielmodus, was bedeutet, dass er zwar heute, am 21. Juli, erscheint, aber nur bis zum 4. August aktiv bleibt. Sollte es sich als Erfolg erweisen, wird Bungie zweifellos versuchen, daraus eine dauerhafte und vollständigere Größe im Spiel zu machen.