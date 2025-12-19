Marathon s Art Director verlässt Bungie

HQ

Ein neues Jahr kann vieles bedeuten. Die meisten von uns betrachten es gerne als Neuanfang, aber nur wenige schaffen am Ende etwas Bedeutendes, das das wirklich festigt. Joseph Cross, der inzwischen ehemalige Art Director von Bungies Marathon, geht ins neue Jahr, indem er die Vergangenheit hinter sich lässt, da er sich entschieden hat, Bungie und Marathon zu verlassen.

Cross war seit 2018 im Unternehmen, etwa zu der Zeit, als die Arbeit an Marathon begann. Er war bis vor Kurzem als Franchise Art Director gelistet, bevor er diesen Titel aus seinen sozialen Medien entfernte. Das erregte Kotakus Aufmerksamkeit, und Cross bestätigte dem Outlet, dass er Bungie zurücklassen würde.

"Ich bin super stolz auf das Projekt und auf das, was das Team in den letzten sechs Jahren erreicht hat," sagte Cross und erklärte, dass es seine Entscheidung war, das Unternehmen zu verlassen. Wir wissen zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht, was als Nächstes für ihn kommt, aber Bungie scheint auf einen entscheidenden Moment mit Marathon zu warten.

Das Spiel wurde dieses Jahr um den Start verschoben und eine Zeit lang wussten wir nicht, wann wir Marathon wiedersehen würden. Kürzlich tauchte er mit dem Start im März 2026 wieder auf, aber Spieler sind sich weiterhin unsicher, ob Bungies Shooter auf dem heutigen Markt mithalten kann, besonders mit einem Preis von 40 Dollar.