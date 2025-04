Marathon Die geschlossene PC-Alpha hat lächerlich niedrige Mindestanforderungen

HQ

Bungies Marathon hat kürzlich seine große Gameplay-Enthüllung erlebt, und bald können Spieler es über die geschlossene Alpha des Spiels selbst testen. Wenn Sie sich gefragt haben, ob Ihr PC in der Lage sein würde, den Alpha-Test von Marathon auszuführen, machen Sie sich keine Sorgen, denn die Mindestanforderungen sind lächerlich niedrig.

Zum Ausführen von Marathon benötigst du einen Intel Core i5-6600 oder AMD Ryzen 5 2600 Prozessor, 8 GB RAM und eine GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 5500 XT, Intel Arc A580 oder gleichwertig als GPU. Es gibt Berichte, dass Sie auch nur 6 GB Speicherplatz benötigen, aber wir konnten nichts Wesentliches dazu finden, also nehmen Sie es mit einer gehörigen Portion Salz.

Da die meisten der bestätigten Teile Jahre alt sind, solltet ihr in der Lage sein, Marathon zu überprüfen, wenn ihr es in die geschlossene Alpha schafft. Wir sind uns bei den empfohlenen Spezifikationen noch nicht sicher, aber man würde erwarten, dass diese etwas anspruchsvoller sind. Auf jeden Fall hat Bungie durch diese Mindestanforderungen die Einstiegshürde mit Marathon etwas niedriger gemacht, was theoretisch mehr Spieler anziehen würde.