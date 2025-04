Marathon alpha gibt Maus- und Tastaturspielern eine Zielhilfe

HQ

Eindrücke von der Alpha von Marathon sickern gerade durch das Internet, und vielleicht ist eines der überraschendsten Features, auf das die Spieler hingewiesen haben, die Einbeziehung der Zielhilfe für Spieler auf Tastatur und Maus.

Normalerweise sind es Controller-Spieler, die eine Zielhilfe erhalten, da eine Maus schneller reagieren kann. Einige Marathon Spieler freuen sich über den Boost ihrer Zielfähigkeit, während andere glauben, dass dadurch ein Element der Spielfähigkeit weggenommen wird.

PCGamer hat sich in den Marathon -Subreddit vertieft, um herauszufinden, was die Leute über die Zielhilfe denken, und einige waren nicht glücklich über ihre Aufnahme. "Ich werde dieses Spiel bei der Veröffentlichung nicht spielen, es sei denn, die MnK-Zielhilfe wird entfernt und die Zielhilfe der Controller-Spieler ist nicht ungeheuerlich", schrieb ein Nutzer. "Das ist absolut verrückt, das in einem ernsthaften MnK-Spiel zu haben", sagte ein anderer.

Auch wenn Konsolenspieler schon seit einiger Zeit Zugang zur Zielhilfe haben, fühlt es sich immer noch so an, als würden PC-Spieler das vermeintlich hilfreiche Feature nicht akzeptieren. Wir müssen sehen, ob Marathon der erste in einer Liste neuer Shooter ist, der dies tut, oder ob das Spiel bei der Zielhilfe mit Maus und Tastatur nachlässt.

Marathon erscheint am 23. September für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.