Mit ihren bisherigen Arbeiten können Sie sich vorstellen, dass Many Nights a Whisper, das nächste Spiel von den Machern von The Red Strings Club und The Cosmic Wheel Sisterhood, Decostructeam und ihren Partnern in Selkie Harbour, ebenfalls etwas Besonderes sein wird. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir es herausfinden, denn das kürzlich angekündigte Many Nights a Whisper hat gerade einen neuen Trailer mit seinem Veröffentlichungsdatum veröffentlicht, und es ist sehr nah.

Tatsächlich wird es noch in diesem Monat auf den Markt kommen. Many Nights a Whisper erscheint am 29. April für PC (Steam). In der Beschreibung des Spiels heißt es:

"Many Nights a Whisper ist ein meditatives Third-Person-Bogenschießspiel, in dem du trainieren musst, um einen unmöglich entfernten Schuss zu landen, der das Schicksal einer ganzen Generation prägen wird."

Was denkst du? Den Trailer mit dem Datum und etwas Gameplay könnt ihr euch unten ansehen.