Manuskript eines Freundes, das im Müll gefunden wurde, für 22.000 Pfund verkauft

HQ

Rein zufällig wurde ein Friends-Drehbuch von einem Mitglied der Filmcrew der beliebten Serie im Mülleimer gefunden. Das Drehbuch, das eigentlich vernichtet werden sollte, damit niemand erfährt, wie die Episode endet, landete in der Schublade, wo es später vergessen wurde. Das Drehbuch ist eine Doppelepisode über Ross' Hochzeit mit Emily, du weißt schon, die ikonische, in der er während der Zeremonie versehentlich seine zukünftige Braut Rachel anruft.

Während einer Hausräumung tauchte das Papier wieder auf, und jetzt wurde es für satte 22.000 Pfund versteigert. Die Identität des mysteriösen Käufers wurde nicht enthüllt, aber es war ein internationales Gebot, das sich in dem erbitterten Gebot mit 219 Vorkaufsgeboten aus der ganzen Welt durchsetzte. Ein Sprecher des Auktionshauses sagte gegenüber der BBC, dass "die Bieter verrückt geworden sind" und der geforderte Preis bei 10.000 Pfund lag. Seit dem Tod von Matthew Perry im Oktober ist die TV-Serie wieder so populär geworden, dass sie nun wieder in der Top-10-Liste von Netflix zu finden ist.