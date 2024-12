HQ

Bayern München führt die Bundesliga mit vier Punkten Vorsprung auf den nächsten Verfolger und sieben Zählern vor Vorjahresmeister Bayer Leverkusen an. Die Mannschaft von Xabi Alonso hatte in der vergangenen Saison eine unglaubliche Serie mit nur einer Niederlage, und obwohl sie in diesem Jahr nicht so stark gestartet sind, haben sie gerade die Bayern aus dem DFB-Pokal geworfen.

Im Achtelfinale am vergangenen Dienstag verlor Bayer München nach einem Treffer von Nathan Tella in der 69. Minute mit 0:1 gegen Leverkusen.

Die Partie wurde von Beginn an durch eine Rote Karte für Manuel Neuer in der 17. Minute bestimmt. Der 38 Jahre alte Torhüter erhielt gestern nach einem Zweikampf gegen Frimpong seine erste Rote Karte.

Neuer wurde des Feldes verwiesen und gegen Peretz ausgetauscht, und auch Vincent Kompany entfernte Sané. Selbst mit 10 Spielern auf dem Feld waren die Bayern solider als Leverkusen und hatten mit 59 % Ballbesitz.

Aber keine der beiden Chancen verwandelte sich in Tore, und die Mannschaft vermisste Harry Kane, der verletzt war. Nachdem sich der tschechische Spieler Patrik Schick verletzt hatte, brachte Xabi den nigerianischen Spieler Nathan Tella, der das einzige Tor des Spiels erzielte.

Bayer Leverkusen ist aktueller Sieger des DFB-Pokals. Bayern München hat es seit 2019/20 nicht mehr gewonnen, und in diesem Jahr sind sie alarmierend früh aus dem nationalen Turnier ausgeschieden, wobei die Rivalen auch in der Bundesliga aufholen.