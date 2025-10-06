Manor Lords kehrt mit massivem Beta-Update zurück

HQ

Im Laufe des Jahres 2025 war es eher ruhig um Manor Lords, obwohl Slavic Magic bereits im Jahr 2024 mehrere Updates veröffentlicht hat. Nun erklärt Entwickler Greg Styczeń, warum er das Spiel schon seit geraumer Zeit nicht mehr aktualisieren konnte:

"Ich musste meine Visionen mit den neuen Designern abstimmen, und die neuen Programmierer, die die Codebasis lernten (die im Grunde ein riesiges Solo-Entwickler-Spaghetti war), führten ebenfalls zu einer Reihe von Problemen."

Nachdem er sein Studio über ein Einzelprojekt hinaus erweitert hatte, musste Styczeń neue Teammitglieder mit seiner komplexen Codebasis vertraut machen – ein Prozess, der länger dauerte als erwartet.

Zum Glück zahlt sich das Warten aus. Das kommende Update, das zunächst in einer Beta-Phase veröffentlicht wird, wird Verbesserungen der Lebensqualität enthalten, wie z. B. manuelle Torsteuerungen und UI-Optimierungen. Zu den neuen Gameplay-Features gehören Wartungsanforderungen für den Arbeitsplatz, neue Jobs für Dorfbewohner, zusätzliche Gebäude, neue Karten und Spielmodi sowie ein verbessertes System zur Platzierung von Wänden für Truppen. Das vollständige Changelog ist umfangreich – und kann auf der offiziellen Seite gefunden werden.

Also, was hältst du von Manor Lords ' return?