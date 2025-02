Manor Lords hat sich mehr als 3 Millionen Mal verkauft

HQ

Manor Lords, das Strategiespiel, in dem du deine eigene mittelalterliche Siedlung baust, hat sich mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft, wie der Publisher des Spiels, Hooded Horse, bekannt gab.

Das Spiel erwies sich bereits bei seiner Early-Access-Veröffentlichung als sehr beliebt, wo es im Rahmen des Launch-Wochenendes eine Million Einheiten verkaufte. Im Laufe des Monats folgten zwei Millionen Einheiten, und jetzt, noch bevor ein Jahr vergangen ist, haben wir drei Millionen verkaufte Exemplare gesehen.

Das ist beeindruckend, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das Spiel noch im Early Access befindet und nur über Steam erhältlich ist. Auch an anderer Stelle in Mittelalterspielen haben wir gesehen, wie Kingdom Come: Deliverance II bei seiner Veröffentlichung für Furore sorgte und innerhalb von 24 Stunden eine Million Exemplare verkaufte.