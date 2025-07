Manny Pacquiao remisiert gegen Mario Barrios bei seiner Rückkehr zum Boxen im Alter von 46 Jahren

HQ

Der Samstag war ein arbeitsreicher Tag im Boxen. Oleksander Usyk besiegte nicht nur Daniel Dubois vor 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion, sondern auch die Rückkehr der Boxlegende Manny Pacquiao in den Ring, Sieger aller acht Gewichtsklassen, vom Fliegengewicht bis zum Superweltergewicht, und immer noch Halter des Rekords als ältester Weltmeister im Weltergewicht, als er Keith Thurman im Alter von 40 Jahren besiegte. im Jahr 2019.

Sein Versuch, den WBC-Titel im Weltergewicht an den Champion Mario Barrios zurückzuerobern, endete jedoch mit einem Unentschieden, wobei ein Punktrichter 115-113 zu Barrios' Gunsten und der andere 114-114 Punkte erzielte. Der 46-jährige Filipino sagte, dass es ein enger Kampf und ein wunderbarer Kampf war, und jetzt will er einen Rückkampf.

Viele Experten sind erstaunt, wie gut Pacquiao trotz des 16-jährigen Unterschieds abgeschnitten hat, und einige glauben, dass er jetzt in besserer Form war als bei seinem letzten letzten Kampf im Jahr 2021, einer Niederlage gegen Yordenis Ugas. Seine neu entfachte Leidenschaft für das Boxen kam nach einem gescheiterten Versuch, für das Amt des Präsidenten der Philippinen zu kandidieren, so dass er nun weiter im Ring stehen will und sogar forderte, dass Floyd Mayweather für einen Rückkampf aus dem Ruhestand kommt.