Manny Jacinto enthüllt ehrgeizige Pläne für The Acolyte, bevor es abgesetzt wird

Star Wars-Fans waren Anfang des Jahres fassungslos, als The Acolyte – die Serie, die die Ära der Hohen Republik erkundet – abrupt abgesetzt wurde. The Acolyte hatte das Zeug zu einem bahnbrechenden Eintrag in das Star Wars-Universum, aber die Absetzung nach nur einer Staffel ließ die Fans fragen, was hätte sein können.

Während einer Podiumsdiskussion auf der Fan Expo, die von Collider moderiert wurde, enthüllte der Schauspieler Manny Jacinto die Tiefe der ursprünglichen Vision der Serie. Laut Jacinto hatte der Schöpfer ehrgeizige Pläne für drei Staffeln und einen Film und versprach einen reichhaltigen Erzählbogen, der die Fans in unerforschte Ecken der Galaxie geführt hätte.

The Acolyte hob sich im Star Wars-Universum ab, indem er sich in die Hohe Republik wagte, eine Zeit des Wohlstands der Jedi, lange vor den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung. Jacinto teilte mit, dass die Serie so konzipiert wurde, dass sie ihre Erzählung mit jeder Staffel vertieft, einschließlich unerschlossener Fäden rund um Sith-Geschichten und Charaktere wie Darth Plagueis. Da Disney jedoch den Stecker zieht, müssen sich die Fans vorstellen, was hätte sein können.

Was halten Sie von The Acolyte ? Hättest du dir gewünscht, dass die Serie mit ihren ursprünglichen Plänen für drei Staffeln und einen Film weitergeführt wird?