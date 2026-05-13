Mann zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wegen Verkaufs von Mario-förmigem Methamphetamin

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Es ist allgemein bekannt, dass Nintendo nahezu null Toleranz gegenüber Fanprojekten hat, und selbst treue Fans neigen dazu, bei kleineren Tributen den Kopf zu schütteln. Manchmal ist es jedoch leicht zu denken, dass Menschen mit ihren Marken etwas zu viele Freiheiten genommen haben, und dazu gehört auch ein 33-Jähriger namens Ronnell Rogers.

Gamespot berichtet nun, dass er zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Methamphetamin-Pillen mit einem ganz besonderen Köder verkauft hat... die Pillen hatten die Form von Mario. Rogers stand bereits auf Bewährung, was seine Haftstrafe um mehrere Jahre verlängerte.