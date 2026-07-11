Mann wurde fast durch ein Fenster auf einem Ryanair-Flug ausgesaugt

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Ein defekter Motor schleuderte Trümmer in ein Fenster eines Ryanair-Flugs, sodass fast ein Passagier aus dem Fenster geworfen wurde. Er hing mit Kopf und Schultern vor dem Fenster, blieb aber glücklicherweise angeschnallt, während seine Frau und andere Passagiere ihn wieder hineinzogen (danke, Dexerto).

Glücklicherweise schien der Mann unverletzt entkommen zu sein, und das Flugzeug kehrte nach Thessaloniki, Griechenland, zurück, von wo es gestartet war. Andere Passagiere berichteten, vor dem Vorfall einen lauten Knall gehört zu haben, und es hätte natürlich noch viel schlimmer ausgehen können.

Den Passagieren wurde relativ kurz nach der Landung ein Ersatzflug angeboten, aber wir können uns vorstellen, dass nicht alle so schnell nach dem Vorfall wieder in die Luft wollten.