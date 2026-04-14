Mann wegen Molotow-Angriffs auf OpenAI-CEO Sam Altman angeklagt

HQ

Ein 20-jähriger Mann aus Texas wurde angeklagt, nachdem er angeblich einen Molotowcocktail auf das Haus von Sam Altman in San Francisco geworfen und versucht hatte, das Hauptquartier von OpenAI in Brand zu setzen, so Bundesbehörden.

Der Verdächtige, identifiziert als Daniel Moreno-Gama, wurde auf Überwachungsaufnahmen beim Angriff festgehalten und später von der Polizei festgenommen. Ermittler sagen, er besaß ein selbstverfasstes "Anti-KI"-Dokument mit Drohungen gegen Altman, das als Beweis für ein Motiv verwendet wird.

Laut FBI reiste Moreno-Gama vor dem Angriff von Texas nach Kalifornien. Die Behörden stellten zum Zeitpunkt seiner Festnahme außerdem mehrere Brandvorrichtungen, Kerosin und ein Feuerzeug sicher. Gerichtsakten besagen, dass er den Sicherheitskräften mitteilte, er wolle das Firmengebäude anzünden und den Insassen Schaden zufügen.

Sam Altman // Shutterstock

US-Staatsanwälte erklärten, der Fall könne als inländischer Terrorismus behandelt werden, wenn Beweise zeigen, dass der Angriff dazu diente, die öffentliche Ordnung zu beeinflussen oder Institutionen zu zwingen. Moreno-Gama sieht sich nun Anklagen gegenüber, darunter versuchte Sachbeschädigung mit Sprengstoff und Besitz einer nicht registrierten Schusswaffe.

Sollte er verurteilt werden, könnte er eine Mindeststrafe von fünf Jahren und bis zu 20 Jahren Haft für die Sprengstoffdelikt erhalten, sowie eine zusätzliche Strafe von bis zu 10 Jahren für das Waffendelikt.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund zunehmender Beobachtung von OpenAI, insbesondere hinsichtlich seiner potenziellen Rolle in der nationalen Sicherheit und der geplanten Zusammenarbeit mit der US-Regierung bei KI-bezogenen Verteidigungsprojekten.