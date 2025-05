Mann vor Gericht nach Vorfall bei Liverpool-Parade

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Wir wissen jetzt, dass ein Mann am Freitag vor dem Liverpool Magistrates' Court erschienen ist, nachdem er Anfang dieser Woche beim Verlassen der Siegesparade des Liverpool FC mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren war.

Natürlich sieht sich der 53-Jährige, der als Paul Doyle identifiziert wurde, mit mehreren schweren Vorwürfen konfrontiert. In der Zwischenzeit sagen die Behörden, dass sich der Vorfall ereignete, als sich große Gruppen von den Feierlichkeiten am Wasser zerstreuten, und beschreiben die Tat als vorsätzlich, wenn auch nicht mit Terror in Verbindung stehend.