Mann verhaftet, nachdem Auto Menschenmenge bei Liverpooler Titelparade gerammt hat

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Dank der britischen Polizei wissen wir nun, dass ein 53-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes und des Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen wurde, nachdem ein Auto während der Siegesparade der Liverpool Premier League Dutzende angefahren hatte.



Das könnte Sie interessieren: Auto rammt Menschenmenge während der Liverpooler Titelparade.



Die Polizei bestätigte, dass 11 Personen in stabilem Zustand im Krankenhaus bleiben, während der Rest behandelt und entlassen wurde. Es wird angenommen, dass der Vorfall, der sich am Ende der Route ereignete, isoliert ist und nicht mit Terrorismus in Verbindung steht. Aber schaut euch mehr Infos in diesem Video an.