Mann schlägt Möwe angeblich nach Snack-Diebstahl zu Tode

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Ein Mann in Cornwall wird verdächtigt, in der britischen Küstenstadt eine Möwe getötet zu haben, indem er sie mehrmals heftig in den Boden schlug. Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge Anfang Juni und löste starke Reaktionen unter Passanten aus.

Die betreffende Möwe flog Berichten zufolge herab und stahl das Essen des Mannes, was den Wutausbruch auslöste, den viele auf Video festhielten. Laut Polizei suchen sie nun nach Zeugenaussagen, die die Ermittlungen unterstützen könnten, sowie Fotos und Videoaufnahmen.

Es wurden bisher keine strafrechtlichen Anklagen oder Festnahmen bekanntgegeben.