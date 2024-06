Ein 37-jähriger Mann aus Texas namens Optimus Prime Blakely wurde wegen unbefugter Nutzung eines Kraftfahrzeugs angeklagt. Es wurde nicht berichtet, welches Fahrzeug Optimus genommen hat, aber wenn uns die Geschichte etwas lehren soll, dann war es ein kranker rot-blauer Lastwagen mit Flammen darauf.

Laut Deadline wurde Prime am 4. Juni angehalten, nachdem die Polizei ihn am Steuer eines gestohlenen Fahrzeugs gesehen hatte. Es wurden nicht viel mehr Informationen über Optimus selbst oder das Verbrechen herausgegeben, aber er wurde in das Travis County Jail gebracht und gegen eine Kaution von 8000 Dollar festgehalten.

Wir sind überrascht, dass sie eine Gefängniszelle gefunden haben, in die Optimus Prime passt, und wir sind vielleicht noch schockierter, dass die Polizei Optimus aufhält, als er eindeutig auf einer anderen Mission war, um die Welt zu retten.

