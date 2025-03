Mann klettert auf Big-Ben-Turm und schwenkt palästinensische Flagge

HQ

In den frühen Morgenstunden des 8. März sorgte ein barfüßiger Mann für Schlagzeilen, als er den berühmten Elizabeth Tower, besser bekannt als Big Ben, im Londoner Palace of Westminster bestieg (via Reuters).

Als er den 96 Meter hohen Meilenstein erklomm, schwenkte er eine palästinensische Flagge und rief "Free Palestine". Die Behörden reagierten schnell, die Metropolitan Police und die Londoner Feuerwehr waren vor Ort und versuchten, seine sichere Entfernung zu gewährleisten.

Es wurde keine unmittelbare Gefahr gemeldet, und die Bemühungen, die Proteste friedlich zu beenden, wurden fortgesetzt. Seine Aktionen erregten jedoch schnell Aufmerksamkeit, zum Teil aufgrund der symbolischen Verbindung, die einige pro-palästinensische Gruppen zwischen Big Ben und dem Uhrturm am Hebron-Tor behaupten.