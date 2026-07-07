Mann festgenommen, nachdem er acht Jahre im Nationalwald gelebt hat

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Ein 65-jähriger Mann in Arizona wurde festgenommen, nachdem die Behörden entdeckt hatten, dass er angeblich etwa acht Jahre lang illegal in einem Gebiet des Tonto National Forest gelebt hatte. Laut US-Forstbehörden wurde ein umfangreiches Lager mit mehreren Gebäuden, Feuerstellen und schätzungsweise einer halben Tonne Müll im gesamten Gebiet gefunden.

Der Mann, identifiziert als Mark Gatz, soll wiederholt sowohl Warnungen als auch frühere Anordnungen zu nicht genehmigten Lagerfeuern, Bauarbeiten auf öffentlichem Land und illegaler Bebauung ignoriert haben. Als die Behörden die Stätte besuchten, fanden sie außerdem Motoröl, Haushaltsgegenstände und große Mengen Müll.

Vorschriften für Nationalparks und Nationalwälder in den USA erlauben in der Regel maximal 14 Tage Zelten innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen. Die Behörden argumentieren daher, dass das Lager einen unbefugten dauerhaften Aufenthalt darstellte. Der Mann wurde am 25. Juni festgenommen und später zu verbüßter Zeit plus drei Jahren Bewährung verurteilt, nachdem er sich bei bestimmten Verstößen schuldig bekannt hatte.