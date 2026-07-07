Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Weltnachrichten

Mann festgenommen, nachdem er acht Jahre im Nationalwald gelebt hat

Ermittler sagen, dass sich auf dem Campingplatz etwa eine halbe Tonne Müll und mehrere nicht genehmigte Gebäude befand.

Riot League of Legends Guthaben für

Riot League of Legends Guthaben für

From 10.00 EUR at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Galaxus
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
MediaMarkt
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Saturn
10.00 EUR
0.00 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Ein 65-jähriger Mann in Arizona wurde festgenommen, nachdem die Behörden entdeckt hatten, dass er angeblich etwa acht Jahre lang illegal in einem Gebiet des Tonto National Forest gelebt hatte. Laut US-Forstbehörden wurde ein umfangreiches Lager mit mehreren Gebäuden, Feuerstellen und schätzungsweise einer halben Tonne Müll im gesamten Gebiet gefunden.

Der Mann, identifiziert als Mark Gatz, soll wiederholt sowohl Warnungen als auch frühere Anordnungen zu nicht genehmigten Lagerfeuern, Bauarbeiten auf öffentlichem Land und illegaler Bebauung ignoriert haben. Als die Behörden die Stätte besuchten, fanden sie außerdem Motoröl, Haushaltsgegenstände und große Mengen Müll.

Vorschriften für Nationalparks und Nationalwälder in den USA erlauben in der Regel maximal 14 Tage Zelten innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen. Die Behörden argumentieren daher, dass das Lager einen unbefugten dauerhaften Aufenthalt darstellte. Der Mann wurde am 25. Juni festgenommen und später zu verbüßter Zeit plus drei Jahren Bewährung verurteilt, nachdem er sich bei bestimmten Verstößen schuldig bekannt hatte.

Mann festgenommen, nachdem er acht Jahre im Nationalwald gelebt hat

Tagged als:

Weltnachrichten


Lädt nächsten Inhalt