Mann, der 39 Drohbriefe an Nintendo geschickt hat, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt

Zwischen August und November letzten Jahres schickte der 27-jährige Kenshin Kazama aus Hitachi City, Japan, 39 Drohbriefe an Nintendo. Zu den Drohungen, die über Nintendos Online-Feedback-Formular eingereicht wurden, gehörten: "Seid vorsichtig bei Veranstaltungen, an denen Zuschauer teilnehmen" und "Ich werde euch bereuen, ein so Spiel in diese Welt gebracht zu haben [...] " Es ist jedoch unklar, um welches Spiel es sich in diesem Fall handelte.

Bezüglich des Motivs schrieb die japanische Nachrichtenagentur NHK, dass Richter Hiroshi Kawakami vom Bezirksgericht Kyoto erklärte: "Der Angeklagte war frustriert über seine anhaltenden Verluste bei Online-Spielen von Nintendo-Spielen und beging das Verbrechen, um seinen Stress abzubauen."

Natürlich ist das Versenden von Drohungen zum Stressabbau kein konstruktiver Weg, um mit seinen Emotionen umzugehen, und die Folgen für Nintendo waren, dass sie Nintendo Live 2024 und Splatoon Koshien 2023 National Finals verschieben mussten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Jetzt wurde Kazama jedoch verurteilt und wird für das nächste Jahr hinter Gittern sitzen.