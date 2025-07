Manhattan und mehr erstrahlen im Microsoft Flight Simulator

HQ

Asobo und Microsoft veröffentlichen weiterhin kostenlose Updates für Microsoft Flight Simulator, die ausgewählten Teilen der Welt tonnenweise zusätzliche grafische Flusen hinzufügen.

Jetzt sind sie wieder dabei, und dieses Mal konzentrieren sie sich auf die nordöstliche Ecke der Vereinigten Staaten, also auf das Gebiet, das normalerweise als Neuengland und New York bezeichnet wird. Letzteres kommt einer Art Welthauptstadt wahrscheinlich am nächsten und scheint im Update viel Liebe zu bekommen und wenn Sie schon immer Manhattan und all seine ikonischen Wahrzeichen von oben erleben wollten, sollten Sie es jetzt tun.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen kurzen Überblick darüber zu erhalten, was in dem bereits großartigen Spiel aufgepeppt wurde.