Mangroven erholen sich weltweit und speichern enorme Mengen an Kohlendioxid

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Mangrovenwälder werden oft als einer der wichtigsten Faktoren für die Erhaltung einer gesunden Umwelt genannt; Sie schützen Küstenlinien vor Erosion, reinigen Wasser, unterstützen eine reiche Tierwelt, bieten Schutz vor Tsunamis und binden zudem enorme Mengen an Kohlendioxid. Aber wie so vieles in der Natur sind auch diese Wälder schon lange verwüstet und übergenutzt.

Nun berichtet die BBC jedoch, dass sich der Trend nach entschlossenen weltweiten Bemühungen sowie strengeren Vorschriften umgekehrt zu haben scheint. Forscher sagen, dass Mangrovenwälder bis zu fünfmal so viel Kohlendioxid speichern wie gewöhnliche terrestrische Wälder und sich sehr schnell erholen, solange die Zerstörung aufhört.

Auch das Bewusstsein war ein beitragender Faktor, da Menschen in mangrovenreichen Ländern wie Indonesien und Myanmar erkannt haben, wie nützlich diese Wälder tatsächlich sind. Infolgedessen haben sich die Wälder in den letzten zehn Jahren nicht nur stabilisiert, sondern sogar wieder begonnen, sich auszudehnen.