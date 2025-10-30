Mango Protocol enthüllt seinen nächsten Titel Angie Magica, ein ambitioniertes "Zeldalike", das im psychotischen Universum des Studios spielt

In diesem Haus haben wir schon immer die Konstruktion von Universen bewundert, in denen mehrere Spiele mehr oder weniger klar miteinander verbunden sind. Remedy hat seine eigene, aber in diesem Fall sind wir mehr in der Indie-Sektion und wir werden über das produktive Psychotic Universe des spanischen Studios Mango Protocol sprechen, das bald einen neuen Teil mit Angie Magica sehen wird.

Angie Magica entfernt sich jedoch von dem Side-Scrolling-Point-and-Click-Abenteuer, das wir in den vorherigen Spielen des Studios gesehen haben, und geht viel, viel weiter. Es ist ein Zeldalike. Ja, genau so, wie es sich anhört, und wir konnten mit der Mitbegründerin des Studios und Creative Director des Spiels, Mariona Valls, auf dem BCN Game Fest in einem Interview darüber sprechen, das ihr euch unten mit Untertiteln ansehen könnt.

HQ

Ein "Zeldalike" ist ein großes Wort, und es ist sicherlich ein großer Anziehungspunkt für Gamer, aber es steckt noch viel mehr dahinter. "Wir machen dieses Spiel sehr beeinflusst von der Zelda-Reihe", begann Valls, "aber wir nennen es gerne ein Action-Adventure, ein Gourmet-Action-Abenteuer."

Gourmet bezieht sich zu Recht auf die Tatsache, dass in Angie Magica das Kochen eine zentrale Mechanik ist. "Kochen ist sehr wichtig. Der Ort, an dem Ihr Abenteuer stattfindet, ist das Land von Penuria, und in Penuria werden Sie viele Zutaten sammeln, Sie werden die Menschen treffen, die in Penuria leben, sie sind auch Feinschmecker. Sie werden ihre Rezepte mit dir teilen, und du kannst kleine Aufkleber mit den Rezepten sammeln, und ja, das ist ein grundlegender Teil des Spiels."

Aber um es mit etwas wie Zelda in Verbindung zu bringen, muss man natürlich etwas Wert auf Erkundung und Abenteuerlust legen, zum Beispiel das Erforschen von Dungeons wie in A Link to the Past, und das gibt es auch in Angie Magic. Man muss mit vollem Magen zur Dungeon-Erkundung kommen, wie es scheint. "In dieser Hinsicht ist es sehr ähnlich." Mariona Valls räumt ein. "Du wirst diesen offenen Abschnitt der Karte haben, wir werden die Karte in verschiedenen Abschnitten gleichzeitig öffnen, es wird drei Biome geben, die sich sehr voneinander unterscheiden, und du wirst diesen freien Willen haben, auf der Karte zu navigieren und Zutaten zu sammeln, einige Nebenquests zu erledigen, stärker zu werden, um an diesen endgültigen Ort zu gelangen, an dem du gegen einen Boss kämpfen wirst. Und da bekommst du diese magische Kraft, denn das ist die Geschichte eines magischen Mädchens, und dieses magische Mädchen wird jedes Mal andere magische Kräfte bekommen, wenn sie einem Bösewicht in einem Schloss gegenübersteht, das wie ein Kerker ist."

Wie passt also Angie Magica in das psychotische Universum von Mango Protocol? Wenn du ein Veteran der jüngsten Spiele des Studios bist, wie Agatha Knife, Colossus Down oder Clem, hast du es vielleicht schon erraten, aber nur für den Fall, erklärt Mariona:

"Die Hauptfigur, Angie, ist eine Bösewichtin, die bereits in Colossus Down existiert, also ist das wie der Charakterbogen, wie der Bösewicht von Angies Charakter, und wie sie zu der Bösewichtin wurde, zu der sie wurde, wenn man in Colossus Down gegen sie kämpfte. Wir haben, ja, die Community hat uns gesagt, dass sie sie liebt, hat eine Menge Fan-Art gemacht. Also dachten wir, es wäre eine coole Gelegenheit, der Community zu erklären, wer sie ist und wie sie an den Ort kommt, an den sie kommt, wenn man in Colossus Down gegen sie kämpft."

Im Moment gibt es noch kein bestätigtes Veröffentlichungsfenster für Angie Magica, aber hoffentlich wird das Studio bald bestätigen, ob sie einen Verlag finden können, der ihnen hilft, das Projekt fertigzustellen.