Manga-Redakteur hinter Dragon Ball und Dr. Slump "sagte nein zu One Piece "

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Wenn wir heute an Manga und Anime denken, gibt es eine Vielzahl legendärer Werke, die herausstechen und die Medien übersteigen. Zwei der größten Beispiele sind ohne Zweifel Dragon Ball und One Piece, und obwohl diese beiden Werke von verschiedenen Persönlichkeiten, nämlich Akira Toriyama bzw. Eiichiro Oda, geschaffen wurden, haben die beiden Werke einen Überlappungspunkt.

Diese Überschneidung stammt tatsächlich vom legendären Manga-Redakteur Kazuhiko Torishima, der vor allem als Redakteur von Dragon Ball und Dr. Slump bekannt ist (und ein sehr enger Freund des verstorbenen Toriyama). Während unseres kürzlichen Besuchs auf der Comicon Napoli hatten wir den absoluten Luxus, mit Torishima sprechen zu können, in einem ausführlichen Interview, das Sie hier lesen können, in dem der Manga-Veteran uns erzählte, wie er ursprünglich "Nein zu One Piece " gesagt hat.

"Du weißt es vielleicht nicht, aber als ich Chefredakteur war, habe ich nein zu One Piece gesagt, zur Manga-Version [sagt Torishima-san und hämmert fest mit der Faust auf den Tisch]. Aber mein ganzes Team, das Team, sagte mir: Nein, nein, nein, wir müssen es drucken, drucken und unterstützen. Und nach zweistündiger, zweistündiger Diskussion sagte ich: Okay, wir versuchen es. Also wenn, und das ist ein großes WENN, wenn ich [Eiichirō] Odas Redakteur wäre, vielleicht One Piece nie da war! [Lacht]. Oder ich hätte Oda mehr geschmiedet, und vielleicht hatte er an etwas mehr als nur One Piece gearbeitet!"

Vielleicht haben wir also Torishima für den enormen Erfolg von One Piece zu danken, auch wenn der Dragon Ball-Redakteur ursprünglich Odas legendäre Arbeit als nicht das richtige Projekt für ihn einstufte. Falls Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt das oben verlinkte vollständige Interview, denn wir sprechen auch mit Torishima über den verstorbenen Toriyama, wie junge Manga-Schöpfer geformt werden und wie er Dragon Quest betrachtet und ein Projekt ist, das es schafft, die Kluft zwischen Manga, Anime und Videospielen zu überbrücken.